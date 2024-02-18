شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه دايموند ودياً اليوم استعداداً لـ فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد، مباراة ودية مع فريق دايموند، أحد أندية القسم الثالث، وذلك استعداداً لمواجهة فاركو بعد تأجيل مباراة الاهلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأحد المقبل 25 فبراير باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشرة، والتي كان مُقرراً لها غدا الاثنين 19 فبراير باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.