شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخشى مفاجآت زد إف سى فى الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الأهلى نظيره زد إف سى، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، فيما تعادل زد إف سى مع بيراميدز سلبياً فى نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18، في المقابل يحتل زد إف سى المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11.

من جهته طالب طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بضرورة تصحيح مسار الفريق للتخلص من مراكز القاع، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق خسارة نقاط سهلة.

وفى المقابل، شدد مجدى عبد العاطى، المدير الفني لزد إف سى، على لاعبيه بضرورة استعادة قمة الدوري بعد خسارتها في الجولة الماضية لصالح إنبى بعد التعادل السلبى مع بيراميدز بالجولة الأخيرة.