اليوم الأحد .. مواجهات مرتقبة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - لحساب منافسات الجولة 13 من بطوله الدوري الممتاز تقام اليوم الاحد الموافق 18 من شهر فبراير الجاري عدة مواجهات في المنافسه المحلية .

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم بالدوري الممتاز على النحو التالي ..

إنبي أمام سموحة 4 عصرا

البنك الأهلي ضد زد اف سي 4 عصرا بيراميدز امام الاتحاد السكندري الساعة 7 مساءا.

ومن المقرر اذاعة المباريات عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية.

أعلنت رابطة الأندية توقف الدوري يوم 13 مارس قبل التوقف الدولي ويوم 28 مايو من أجل منح فرصة أكبر لمنتخب مصر للاستعداد لمباريات الأجندة الدولية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تعديلات جدول الدوري المصري خلال 48 ساعة.

سيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم ١٢ مارس المقبل، قبل التوقف الدولي المقرر له من ١٨ إلى ٢٦ مارس.

ثم سيتوقف الدوري من جديد بعد آخر مباراة يوم ٢٧ مايو، قبل التوقف الدولي من ٣ ل١١ يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع حسام حسن مدرب منتخب مصر وجهازه الفني مع أعضاء الرابطة وطلبه الحصول على فترة توقف من ١٠ إلى ١٥ يوما قبل التوقفات الدولية، لكن رابطة الأندية رفضت وقررت تقليص المدة.