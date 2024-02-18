شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام سموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره سموحة فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري فى مواجهة صعبة للفريقين. وفاز إنبى على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سموحة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويتصدر إنبى جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب الفريق البترولى 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11، وفى المقابل يحتل سموحة المركز السادس برصيد 17 نقطة بعدما لعب الفريق السكندري 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وطالب سيد ياسين، المدير الفني لإنبى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول الدوري، مشدداً على ضرورة خوض اللقاء بأعصاب هادئة لخطف النقاط الثلاث.

وفى المقابل، شدد أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، على لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.