جمال علام يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “مساء الأنوار” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “كلام كثير قيل عن رفضي حضور اجتماع التوأم حسام وإبراهيم، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، مبروك عليهم المنصب الجديد وأتمنى لهم التوفيق”.

واختتم: “حسام حسن وإبراهيم حسن كانوا دائمًا على رأس الترشيحات في التغييرات، ولكن لكل شيء توقيت، وهم يستحقوا تدريب منتخب مصر”.

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وتولى حسام حسن المسئولية الفنية لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في بطولة كأس امم إفريقيا الأخيرة بالخروج من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية.

ويستعد حسام حسن مع منتخب مصر لخوض أول بطولة ودية، والي ستنطلق في مارس المقبل بدولة الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلندا.