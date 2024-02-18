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الزمالك يدخل في معسكر بالإسماعيلية لمواجهة الدراويش

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محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك استعداداته اليوم الأحد لمواجهة نظيره الإسماعيلي في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في السابعة مساء غدا الإثنين في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يتوجه الفريق الأبيض، إلى مدينة الإسماعيلية اليوم عقب المران الختامي للدخول في معسكر هناك قبل خوض المباراة غدا.

وتقرر أن يعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق قائمة الأبيض التي ستخوض المباراة عقب مران اليوم مباشرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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