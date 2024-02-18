شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج الاتحاد السكندري فى سهرة كروية مثيرة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

وتعادل بيراميدز مع زد إف سى سلبياً فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، فيما تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 9، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة بعدما لعب زعيم الثغر 10 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 12.

وطالب الكرواتى كورنسلاف جوريتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في محاولة للحاق بصدارة المسابقة.

من جانبه شدد طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري على لاعبيه بضرورة تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز للحفاظ على تواجدهم في المربع الذهبى للمسابقة.