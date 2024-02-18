الامارات | أرينا سابالينكا: سأفعل كل شيء للفوز بـ «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت النجمة البلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية على العالم، والمتوجة مؤخراً بلقبها الثاني على التوالي في بطولة «أستراليا المفتوحة»، سعيها لتقديم كل ما لديها، للفوز بلقبها الأول تاريخياً في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، التي استلهت اليوم الأحد نسختها الـ 24، وتمتد حتى السبت المقبل على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، والبالغ إجمالي جوائزها 3.2 مليون دولار.

وقالت سابالينكا في مؤتمر صحافي: «سأفعل ما بوعسي للفوز بهذه البطولة التي تعني الكثير».

وأعترفت النجمة البلاروسية، عشقها للتحديات وإدمانها الانتصارات، بحسب وصفها، وقالت: «نجحت مطلع هذا العام في الاحتفاظ بلقبي ببطولة استراليا المفتوحة أول البطولات الكبرى في موسم كرة التنس، وعقليتي تركز دائماً على القتال والعمل، وأنا استمتع بهذا النمط نوعاً ما، إذ بدلاً من الحصول على الإنجازات بسهولة، فإن درجة الاستمتاع والشغف تكون أكبر بكثير حين تخوض تحديات كبيرة لتحقيق أهدافك، فأنا أحب القتال من أجل الانتصارات».