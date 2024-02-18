اخبار الرياضه

غياب ثلاثة لاعبين عن معسكر الزمالك بالاسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الدروايش غدا

الأحد 18/فبراير/2024 - 03:14 م 2/18/2024 3:14:18 PM
عبد الشافي

تأكد غياب الثلاثى محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وزياد كمال عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاسماعيليه استعدادا للقاء الدراويش غدا فى الجوله الثالثه عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابه حيث يخضع الثلاثى لبرنامج تأهيلي بينما يتحدد موقف أحمد حمدى بعد اجتماع البرتغالي جوزيه جوميز مع معاونيه خصوصا أنه عاد إلى التدريبات الجماعية أمس فقط 

‎واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية  الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الممتاز.  

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر  مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة ٢٤ ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا