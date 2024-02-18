غياب ثلاثة لاعبين عن معسكر الزمالك بالاسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الدروايش غدا

الأحد 18/فبراير/2024 - 03:14 م 2/18/2024 3:14:18 PM

تأكد غياب الثلاثى محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وزياد كمال عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاسماعيليه استعدادا للقاء الدراويش غدا فى الجوله الثالثه عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابه حيث يخضع الثلاثى لبرنامج تأهيلي بينما يتحدد موقف أحمد حمدى بعد اجتماع البرتغالي جوزيه جوميز مع معاونيه خصوصا أنه عاد إلى التدريبات الجماعية أمس فقط

‎واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة ٢٤ ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎