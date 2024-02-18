عماد متعب يتحدث عن.. أسباب تأجيل مباريات الدوري.. وطلب حسام حسن من رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن موعد نهاية الدوري المصري في الموسم الحالي، مشيراً إلى الطلب الرئيسي الذي طلبه حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، خلال اجتماعه مع رابطة الأندية.

وقال عماد متعب في تصريحات عبر قناة "dmc: "رابطة الأندية تبحث عن تنظيم مسابقة قوية تخدم المنتخب المصري، وخلال الاجتماع الذي عقد بين رابطة الأندية وحسام حسن، كان للمدير الفني للمنتخب طلب رئيسي، وهو الحصول على أسبوع قبل التوقف الدولي المقبل، للمشاركة في البطولة الودية بالإمارات".

وأضاف: "ما أعرفه أن حسام حسن هو من أصر على المشاركة في البطولة الودية بالإمارات، رغم علمي بوجود آراء ترغب في الاعتذار عن المشاركة".

وتابع: "تأجيل بعض مباريات الدوري يأتي بسبب ظروف قهرية، بسبب مشاركة بعض الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، ونسعى للانتهاء الدوري 30 يوليو، حتى نتمكن من بداية الموسم الجديد في موقف مبكر".

وأكمل: "حسن شحاتة كان بمثابة أب بالنسبة لي، وليس مجرد مدرب فقط".

وواصل: "أتمنى عودة رمضان صبحي للمنتخب، وهو مفيد لأي فريق، ولكن عودته للأهلي هو أمر يخص الإدارة، ورمضان هو من قرر الرحيل عن الأهلي".

وأكمل: "حزنت على رحيل الثلاثي عبد الله السعيد، حسام عاشور ورمضان صبحي من النادي الأهلي، واللاعب الذي أتمنى انضمامه إلى الأهلي هو أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك".

واختتم: "موديست مهاجم كبير ولديه إمكانات رائعة وكان متألقاً في الدوري الألماني، وفترة التوقف سوف تفرق معه بشكل إيجابي، ومن الوارد أن يتغير أداءه خلال المباريات المقبلة".