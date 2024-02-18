أحمد الميداني: نعمل على قدم وساق لخروج كأس العالم لسلاح الشيش بشكل يليق باسم مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 الى 26 فبراير الحالي، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي أن مجلس الإدارة برئاسة عبد المنعم الحسيني في اجتماعات متواصلة للترتيب والإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم المقرر أقامته بالقاهرة .

وقال الميداني أن اللجنة المنظمة عقدت اجتماع تنسيقي بعد غلق باب التسجيل موضحا أنه تم الانتهاء من تسجيل الاشتراك في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024، حيث قامت 52 دولة بالتسجيل في بطولة كأس العالم بإجمالي 396 لاعب ولاعبة "224 لاعب، 172 لاعبة".



وأضاف الميداني أن مجلس الإدارة في انعقاد دائم وعلى تواصل بشكل يومي لمتابعة أخر المستجدات الخاصة بهذا الحدث الضخم الذي سيقام بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولى.

واضاف الميداني، أن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، قد قرر الدفع بعدد كبير من الناشئين والناشئات خلال البطولة، وذلك طبقا لرؤية الاتحاد من اجل منح الثقة لعدد كبير من اللاعبين المصريين في المشاركات الدولية، حيث سيتم الدفع باللاعبين اعتبارا من سن 15 عاما و 17 سنة و 20 سنة بالإضافة الي مرحلة العمومي.

وحول استعدادات لاعبو مصر قبل المشاركة بالبطولة أوضح أحمد سمير الميداني أن المنتخب يستعد حالياً بشكل متواصل والمعنويات مرتفعة بعد النتائج المميزة والنجاحات الكبيرة للاعبي مصر خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.

وستشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.