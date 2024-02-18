عبدالله السعيد فى قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".