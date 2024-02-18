شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى وسموحة فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى وسموحة، المقامة حاليا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بدأ انبى اللقاء بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير، خط الدفاع : أحمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد، خط الوسط : على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر، خط الهجوم :مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.

وفى المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى : الهاني سليمان، محمد المغربي، عبد الرحمن عامر، محمد متولي، محمد عصام، عبد اللطيف بن قسو، حسام حسن، محمد مصطفى ميدو، طارق علاء وعمرو قلاوه ودوكوا دودو.

وفاز إنبى على المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سموحة مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويتصدر إنبى جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب الفريق البترولى 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11، وفى المقابل يحتل سموحة المركز السادس برصيد 17 نقطة بعدما لعب الفريق السكندري 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وطالب سيد ياسين، المدير الفني لإنبى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول الدوري، مشدداً على ضرورة خوض اللقاء بأعصاب هادئة لخطف النقاط الثلاث.

وفى المقابل، شدد أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، على لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخيرة للمسابقة.