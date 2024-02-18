محمد صلاح وآخرين.. باريس سان جيرمان يبدأ رحلة البحث عن بديل مبابي

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتفاوض مع عدد من اللاعبين في الخط الهجومي، لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بنهاية الموسم.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، فإن مبابي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، برحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، مشيرًا أن ريال مدريد سيسعى من الآن للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، بأن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، حدد 4 أسماء من أجل تعويض رحيل كيليان مبابي.

وقالت الصحيفة إن الأسماء الأربعة هي: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، والبرتغالي رافايل لياو لاعب إي سي ميلان ميلان الإيطالي، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت أن إدارة باريس سان جيرمان ستحاول التعاقد مع النجم المصري، وإذا لم ينجح، فسيكون البديل الثلاثي السابق.

واختتمت الصحيفة أن النادي الفرنسي سيوفر 200 مليون يورو من رحيل كيليان مبابي عقب نهاية عقده بسبب راتب اللاعب الكبير الذي كان يتقاضاه اللاعب، وهو ما سيمنحه فرصة أفضل لتعويض مبابي مع وجود فائض مالي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، مع نهاية الموسم الحالي، وهو ما يعني رحيله مجانًا عن حديقة الأمراء.