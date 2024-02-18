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أول ظهور للصفقات الجديدة.. قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز،المدير الفني للزمالك قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الممتاز، والتى تقام باستاد الإسماعيلية.

وفيما يلي القائمة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".

وشهدت القائمة استبعاد المدافع الفلسطينى ياسر حمد، وأحمد حمدى للإصابة، ومحمد عاطف، وزياد كمال للإصابة، ومهاب ياسر.

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