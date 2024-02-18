ظهير الزمالك يخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي.. ضربة لـ جوميز

أعلن نادي الزمالك عن إصابة محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، بقطع في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمد عبد الشافي، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ظهير الزمالك في الفترة الأخيرة، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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وأشار طبيب القلعة البيضاء، إلى أن عبد الشافي، سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية.

ويأتي ذلك بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

والجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نظيره الإسماعيلي، غدًا الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.