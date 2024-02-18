بعد إصابة عبدالشافي.. جوميز يستقر على بديل فتوح أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك من أزمة في الجهة اليسرى، قبل مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الإثنين، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

وتعرض ثنائي الجبهة اليسرى للزمالك للإصابة، حيث يعاني أحمد فتوح من تمزق في العضلة الخلفية، بينما تعرض عبدالشافي للإصابة في الركبة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المدير الفني البرتغالي، استقر على الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في مواجهة الإسماعيلي المقبلة في مركز الظهير الأيسر.

وأضاف المصدر، أن المباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الماضية، شهدت تجهيز إبراهيما نداي، من جانب جوميز للمشاركة في هذا المركز وتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق.

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