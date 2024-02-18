أول رد للزمالك على تلبية الأهلي لدعوة زيارة النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد نادي الزمالك على تلبية الأهلي لدعوة زيارة القلعة البيضاء عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال".

وأضاف: "يؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد".

واختتم البيان: "ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة".

الجدير بالذكر أن الأهلي أعلن زيارة نادي الزمالك وتلبية الدعوة المقدمة غدًا الإثنين، وأكد المارد الأحمر اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين الكبيرين.

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