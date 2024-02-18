شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة على الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعى الخميس الماضى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

وكشفت الأشعة المبدئية التى خضع لها عبد الشافى إصابته بقطع فى "الرباط الصليبى"، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للتأكد من حجم الإصابة.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".