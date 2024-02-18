طارق مصطفى: كنا نستحق الفوز على زد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عقب مباراة زد التي انتهت بهدف لكلاهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

قال طارق مصطفى في تصريحاته عقب المباراة: كنا نستحق الفوز فى مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.

وواصل: كان هناك سوء توفيق كبير فى الفرص المحققة امام مرمى المنافس .

وتابع: كانت هناك رغبة قوية من قبل اللاعبين فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط

وأضاف: بشكر جميع اللاعبين على الأداء المتميز والروح القتالية العالية والاصرار الكبير على تحقيق الانتصار

وواصل: لاوقت للراحة وسنبدأ فورا فى التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى.