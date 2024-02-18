شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة مروان محسن بقطع فى الرباط الخارجي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب غدًا، الإثنين، في الرابعة عصراً باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.