أبرزها إسقاط عضوية مرتضى منصور.. الزمالك يصدر قرارات نارية

أسقط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الأحد عضوية المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق قد رحل عن رئاسة الزمالك، في أغسطس 2023.

وعقد نادي الزمالك اليوم الأحد برئاسة حسين لبيب اجتماعًا لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي واتخاذ بعض القرارات.

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قرارات نادي الزمالك اليوم الأحد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات :

ناقش المجلس ما عرضه حسين السيد عضو المجلس والمشرف على قطاع الناشئين بشأن ما بدر من لاعبي فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٩ عقب مباراة النادي الاهلي التي أقيمت بملعب النادي.

أكد المجلس تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية ولفت نظر لاعبي الفريق بضرورة الإلتزام بسياسة النادي في هذا الشأن وتفويض الكابتن حسين السيد في تطبيق اللائحة.

ناقش المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضو عامل بالنادي، وجاء القرار كالآتي:

إسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة إعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

اعتماد عقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

إبرام عقد رعاية جديد مع الشركة المتحدة في إطار سياسة النادي لزيادة عدد الرعاة بما يناسب القيمة المعنوية والتسويقية للنادي.

التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية.

التعاقد مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك.

الموافقة على إعارة هشام صلاح لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نادي العربي القطري للمشاركة في البطولة الخليجية لأبطال الكؤوس.

الوصول لمراحل متقدمة في تسوية النزاع مع هيئة الأوقاف بشأن أرض النادي بما يضمن المحافظة على أهم الأصول العقارية للنادي، بعد لقاء جمع بين الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ومعالي وزير الأوقاف ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والذي شهد تعاون مثمر وتقدير تام من الوزارة والهيئة لنادي الزمالك.