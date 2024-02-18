الكشف عن حكم مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، للحكم محمد عادل، ويعاونه، سمير جمال وهشام الدسوقي، وأسامة إسماعيل.

ويتواجد على تقنية الفيديو في اللقاء، الحكم محمد معروف، ويعاونه محمود بسيوني.

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ويحل الفارس الأبيض ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره الدراويش، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وستقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، غدًا الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة في الدوري، حصدهم من 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

بينما يتواجد الدراويش في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.