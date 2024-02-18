3 غيابات في قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك بـ الدوري

أعلن المدرب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، منذ قليل، عن قائمة “الدراويش” التي يستعد بها لخوض مباراة الزمالك يوم غد الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهدت قائمة المباراة استبعاد اللاعب أحمد الشيخ؛ لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى محمد حسن ومروان حمدي، وضم الوافد الجديد هشام محمد.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – عبدالله حسني- حمدي النقاز – عصام صبحي- محمد بيومي – حاتم سكر – عبد الكريم مصطفى.

في خط الوسط: محمد عبد السميع – عمر الساعي – عبد الرحمن الدح – عبد الرحمن مجدي – هشام محمد – بشار أشرف – محمد وجدي.

خط الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري.

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الجدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي، يحتل قبل المباراة المركز 16 بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فريق الزمالك المركز 13 برصيد 11 نقطة.