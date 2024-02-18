تعرف على موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بعد الفوز على نظيره الرياض في مسابقة دوري روشن السعودي.

وقاد المغربي عبدالرزاق حمدالله فريق الاتحاد للفوز على نظيره الرياض بهدفين دون رد، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض

سيلاقي فريق اتحاد جدة نظيره نافباخور الأوزبكي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، يوم الخميس الموافق 22 فبراير.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره نافباخور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي

ستذاع مباراة العميد ضد نظيره نافباخور في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وعبر قنوات SSC Sports HD.