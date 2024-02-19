شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك في السابعة مساء غد الإثنين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – عبدالله حسني- حمدي النقاز – عصام صبحي- محمد بيومي – حاتم سكر – عبد الكريم مصطفى. خط الوسط: محمد عبد السميع – عمر الساعي – عبد الرحمن الدح – عبد الرحمن مجدي – هشام محمد – بشار أشرف – محمد وجدي. الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري.

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