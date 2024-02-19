شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا بالدورى، فى اللقاء الأول للصفقات الجديدة والمدير الفنى جوميز، بالإضافة إلى إصابة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر بالرباط الصليبى.

مجلس إدارة الزمالك يقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور طبقا للائحة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضي منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12.

عبد الله السعيد وموتيابا وناصر ماهر فى قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى تقام باستاد الإسماعيلية.

جوميز يستقر على الدفع بمحمد صبحي فى حراسة مرمي الزمالك أمام الإسماعيلي

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي الدفع بمحمد صبحي فى حراسة مرمي الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين.

الزمالك يتعاقد رسميا مع المحترف الأمريكى ديماركو ديكرسون لتدعيم فريق السلة

تعاقد نادي الزمالك رسمياً مع المحترف الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم فريق كرة السلة خلال الفترة الحالية، ويمتد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

الأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى

أجرى محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة على الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعى الخميس الماضى على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

الزمالك يقرر سفر عبد الشافى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع فى الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الفترة الأخيرة.

الزمالك يصدر بيانًا رسميًا للرد على تلبية الأهلى دعوة زيارة النادى

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيادة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين موعدًا للزيارة.

جوميز يستبعد 12 لاعبًا بالزمالك من مواجهة الإسماعيلى غدًا.. تعرف عليهم

استبعد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 12 لاعبًا من القائمة التى توجهت إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش غدًا الاثنين.

جوميز يجهز نداى وإيشو لحل أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك

يعمل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز السنغالي إبراهيما نداي وأحمد عبد الرحيم إيشو للدفع بأحدهما فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الإسماعيلي، بعدما تعرض محمد عبد الشافي للإصابة.