حسام المندوه: زيارة مجلس الأهلي للزمالك في وقتها

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن سعادته بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للقلعة البيضاء قبل نهائي الكأس المقرر إقامته في السعودية.

وقال حسام المندوه في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "التنافس مكانه داخل الملعب ونريد دائما أن يكون المجتمع صالحا، وأهلا وسهلا بمجلس إدارة النادي الأهلي في نادي الزمالك".

وتابع: "زيارة مجلس الأهلي تأتي في وقت مناسب يشهد زيادة عدد الجماهير في الملاعب، ولا نريد أي خروج عن النص حتى لا نعود لفترة غياب الجماهير عن الملاعب".

وأضاف:"سيكون هناك نقاشا بين حسين لبيب ومحمود الخطيب في الزيارة لبداية صفحة جديدة بين الناديين حتى لا نعطي فرصة لأي شخص يزايد علينا'.

واختتم حسام المندوه :"العالم كله سيشاهد المشهد العظيم بين جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية، على أن يكون موعد زيارة مجلس الأهلي الساعة 12 ظهرا".

ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي رحمة الله عليه، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.