حقيقة مفاوضات الاهلي مع نجم الزمالك السابق

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة مفاوضات النادي الاهلي مع نادي البنك للتعاقد مع أسمة فيصل مهاجم الزمالك السابق، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “مجلس إدارة الاهلي لم يتواصل بشكل رسمي مع أسامه فيصل مهاجم الزمالك السابق والبنك الحالي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي”.

وواصل: “أسامة فيصل ضمن اهتمامات النادي الاهلي بالفعل، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني يضعه تحت التقييم حاليًا”.

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ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

فيما سيلاقي فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.