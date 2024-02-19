شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 18 / 2 / 2024 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، فيتوريا يوافق على تقسيط مستحقاته على 3 دفعات مع اتحاد الكرة، ومجلس إدارة الزمالك يقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور طبقا للائحة، والأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى، وبيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث، والأشعة تثبت إصابة مروان محسن بقطع فى الرباط الخارجي للركبة.

فيتوريا يوافق على تقسيط مستحقاته على 3 دفعات مع اتحاد الكرة

وافق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر على تقسيط مستحقاته لدى اتحاد الكرة على 3 دفعات، بعد جلسات مكثفة بين الجبلاية ومحامي المدرب البرتغالي.

مجلس إدارة الزمالك يقرر إسقاط عضوية مرتضى منصور طبقا للائحة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إسقاط عضوية مرتضي منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العامة إعمالا لأحكام المادتين 8 و 12

الأشعة تكشف إصابة محمد عبد الشافى بقطع فى الرباط الصليبى

أجرى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشعة على الركبة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المران الجماعة الذى أقيم يوم الخميس الماضى بيراميدز يهزم الاتحاد السكندرى بهدف "سامى" ويصعد للمركز الثالث حقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوي فى إطار الجولة 13 من بطولة الدوري..

انتهت مباراة إنبى وسموحة، التى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

الزمالك يصدر بيانًا رسميًا للرد على تلبية الأهلى دعوة زيارة النادى

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيادة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين موعدًا للزيارة.

جوميز يستقر على الدفع بـ"السعيد" فى وسط ملعب الزمالك أمام الإسماعيلى