شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 / 2 / 2024 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراتين تجمع مودرن فيوتشر مع المقاولون العرب، والزمالك مع الإسماعيلى.

مودرن فيوتشر يلاقى المقاولون العرب على ستاد القاهرة

يستضيف مودرن فيوتشر نظيره المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الزمالك ضيفاً ثقيلا على الإسماعيلى فى الدوري

يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حصاد الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري

وشهدت مباريات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري Nile، إقامة 7 مباريات فقط، حيث تم تأجيل مباراتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت الجولة 12، 3 انتصارات فقط، بفوز إنبي على المقاولون العرب بهدف نظيف ليتصدر جدول الدوري، بينما فاز بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بهدف نظيف، كما فاز الإسماعيلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

فيما حسمت نتيجة التعادل سواء السلبي أو الإيجابي، نتيجة 4 مباريات ضمن الجولة 12، حيث تعادل المصري مع الجونة 2-2، وتعادل مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2-2، وأخيراً تعادل زد مع بيراميدز سلبياً بدون أهداف.

وشهدت الجولة 12 تسجيل 15 هدفاً، وتم تأجيل مباراة الأهلي مع الداخلية بسبب انشغال الأحمر بخوض مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتأجيل لقاء الزمالك مع فاركو، لانشغال الأبيض بمواجهة أبو سليم الليبي بالكونفدرالية.