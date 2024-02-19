الامارات | أُنس جابر تنسحب من «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، أن النجمة التونسية أُنس جابر اضطرت للانسحاب من نسخة هذا العام، بسبب إصابة مستمرة في الركبة.

وكان من المقرر أن تشارك المصنفة السادسة عالمياً للمرة التاسعة في منافسات البطولة، لكنها لاتزال تواجه تحديات على مستوى اللياقة البدنية منذ بداية العام الجاري.

وأكّدت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان رسمي «أسفها لاضطرار النجمة العربية إلى الانسحاب من نسخة هذا العام، بكل ما تعنيه لها المشاركة في المنافسات أمام جمهورها العربي الكبير، متمنية لها الشفاء العاجل من الإصابة والعودة للمشاركة من جديد في النسخة المقبلة».

وانطلقت النسخة الـ24 من البطولة أمس، على مستوى اللاعبات المحترفات، وتستمر حتى السبت المقبل على ملاعب «سوق دبي الحرة»، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 ملايين دولار.

وضربت المفاجآت اليوم الافتتاحي من البطولة، وجاءت أقوى مفاجآت الدور الأول، عبر اللاعبات القادمات من الأدوار التأهيلية، إذ تمكنت البولندية ماغدالينا فريتش المصنفة 52 عالمياً، من إقصاء الروسية إيكاترينا إليكسندروفا المصنفة 19 على العالم، بعدما فازت عليها بواقع مجموعتين دون ردّ (7-6 و6-3).

كما أقصت اليابانية ناو هيبينو المصنفة 93، البولندية ماغدا لينيت المصنفة 53 على العالم، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-6 و6-3 و6-4).

بدورها استطاعت المصنفة 65 عالمياً الأميركية بيتون ستيرنز، الفوز على المصنفة 33 على العالم الروسية ميرا أندريفا، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-2 و2-6 و6-1).

وفي بقية النتائج فازت المصنفة 23 على العالم الأميركية إيما نافارو على التشيكية كاترينا سيناكوفا المصنفة 42 على العالم، بمجموعتين لمجموعة واحدة ( 4-6 و7-5 و6-4).

وضربت الهولندية دونا فيكيتش المصنفة 27 على العالم، موعداً يوم غدٍ مع النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، عقب انتصار دونا فيكيتش على منافستها الصينية إكزيونغ وانغ بواقع مجموعتين دون ردّ (6-2 و6-4).