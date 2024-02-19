الامارات | «طواف الإمارات» ينطلق من الظفرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم النسخة السادسة لطواف الإمارات للدرّاجات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة الدرّاجين في العالم، ويستمر حتى 25 الجاري.

ويُقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 985 كلم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، إضافة إلى مرحلة (ضد الساعة) في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

ويشارك في المنافسات 140 درّاجاً من نخبة الدرّاجين على مستوى العالم، يمثلون 20 فريقاً.

وتنطلق، المرحلة الأولى من طواف الإمارات (مرحلة برجيل القابضة) التي تبلغ مسافتها 141 كيلومتراً، من الظفرة ووك في مدينة زايد في منطقة الظفرة، وصولاً إلى ليوا، اليوم، فيما تُقام غداً المرحلة الثانية (مرحلة بريسايت) في جزيرة الحديريات بنظام سباق ضد الساعة الفردي (ITT) لمسافة 12.1 كلم، ثم تنطلق المرحلة الثالثة (مرحلة رأس الخيمة) التي تبلغ مسافتها 176 كلم، من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى قمة جبل جيس، يوم بعد غدٍ، تليها المرحلة الرابعة (مرحلة دبي) التي تبلغ مسافتها 175 كلم يوم الخميس، من نادي ضباط شرطة دبي، وصولاً إلى دبي هاربور.

وتنطلق المرحلة الخامسة (مرحلة العقة) التي تبلغ مسافتها 182 كلم يوم الجمعة المقبل، من العقة في إمارة الفجيرة، وصولاً إلى أم القيوين، وفي اليوم التالي السبت تنطلق المرحلة السادسة وقبل الأخيرة (مرحلة الدار) التي تبلغ مسافتها 138 كلم، من متحف اللوفر في جزيرة السعديات، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

ويصل قطار طواف الإمارات إلى آخر محطاته يوم الأحد المقبل بالمرحلة السابعة والأخيرة (مرحلة الشركة العالمية القابضة)، التي تبلغ مسافتها 161 كلم، من بيت محمد بن خليفة، وصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وعقد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للطواف، أمس، مؤتمراً صحافياً بمتجر كولناجو بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور مجموعة من أبرز الدرّاجين المشاركين في الطواف.