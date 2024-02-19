الامارات | الشارقة يهزم الوصل.. ويقترب من صدارة دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق الشارقة من صدارة دوري كرة اليد، وذلك بعد فوزه على الوصل، أول من أمس، بفارق ثمانية أهداف بنتيجة (31-23)، في ختام الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري، والتي سجلت أيضاً فوز العين على النصر (28-23). وكانت الجولة قد افتتحت مساء الجمعة الماضي، وفاز شباب الأهلي على الجزيرة بنتيجة (28-25)، إضافة إلى فوز صعب لمليحة على دبا الحصن بنتيجة (29-28).

وعزّز الشارقة مركزه الخامس برصيد 12 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، وذلك بسبب مشاركته السابقة في بطولة الأندية الآسيوية، ما يجعل فرصته أكبر في تصدر المسابقة، في حال الفوز بالمباراتين. ويتصدر شباب الأهلي الدوري برصيد 14 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف عن الجزيرة الثاني، الذي يمتلك أيضاً 14 نقطة. ويحلّ ثالثاً العين بـ13 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الشارقة عن الجولة الرابعة. بينما حافظ مليحة على مركزه الرابع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين.

في المقابل يحل الوصل سادساً بتسع نقاط، والنصر سابعاً بثماني نقاط، ودبا الحصن في المركز الثامن بخمس نقاط.

• الشارقة له مباراتان مؤجلتان في الدوري، بسبب مشاركته السابقة في بطولة آسيا للأندية.