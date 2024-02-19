والد زيزو يكشف موقفه من التجديد لـ الزمالك

كشف والد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن موقف نجله من تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.

وتداولت أنباء في الفترة الماضية، حول دخول مسئولي نادي الزمالك في مفاوضات مع زيزو، من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب، مع الفارس الأبيض، في نهاية الموسم الكروي المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي، والرحيل في صفقة انتقال حر.

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وقال والد زيزو، في تصريحات عبر موقع “الوطن سبورت”، إن النادي لم يفتح مع اللاعب ملف التجديد حتى الآن، ولكن نجله لديه رغبة في الاستمرار داخل صفوف الزمالك.

وأشار إلى أن اللاعب مرتبط بالنادي وجماهيره، مضيفًا:”النادي رفض رحيله في 31 يناير بعدما تلقى عرضًا جيداً للغاية.

واختتم:”زيزو لاعب محترف ولديه عقد ممتد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، وفي حالة رغبة مسؤولو النادي في التجديد، سيتم عقد جلسة معهم، لإنهاء الأمر”.