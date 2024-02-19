"قمة الجولة".. الإسماعيلي يستضيف الزمالك في الظهور الأول لجوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قمة نارية في الدوري المصري الممتاز بين الإسماعيلي والزمالك اليوم.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره الزمالك، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية.

وتنقل قناة "أون تايم سبورت 1" المواجهة مساء اليوم على الهواء مباشرة.

موقف الكبيرين في الدوري المصري

يسعى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق فوزه الأول في ولايته الجديدة مع الأبيض، حيث يحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوض 8 مباريات.

ومن جانب آخر، يسعى إيهاب جلال لقيادة الإسماعيلي للفوز الثاني على التوالي بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة، حيث فاز في الجولة الماضية على سيراميكا كليوباترا 2-1، ورفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 15.

قائمة الزمالك والإسماعيلي في قمة الجولة 13

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، عن القائمة النهائية لمباراة الدراويش والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

وعلى الجانب الآخر، أعلن إيهاب جلال قائمة المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل – كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد نصر - محمد عمار - عبدالله حسني - حمدي النقاز - عصام صبحي - محمد بيومي - حاتم سكر - عبدالكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد عبد السميع - عمر الساعي - عبد الرحمن الدح - عبد الرحمن مجدي - هشام محمد - بشار أشرف - محمد وجدي.

الهجوم: علي الملواني - محمد زيدان - نادر فرج - تراوري.

تاريخ مواجهات الأبيض والأصفر في الدوري المصري الممتاز

التقى الثنائي في 96 مباراة بالدوري المصري الممتاز، وتفوق الزمالك بـ 46 لقاء، وفاز الإسماعيلي في 20 مواجهة، بينما حسم التعادل 30 مناسبة.

وسجل الأبيض 119 هدفا واستقبلت شباكه 79 هدفا خلال الـ96 مواجهة، ويعد عبد الحليم علي لاعب الزمالك الأسبق الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين برصيد 8 أهداف.

حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي للحكم الدولي، محمد عادل، ويساعده سمير جمال وهشام الدسوقي، وحكم رابع أسامة إسماعيل.

ويدير تقنية الفيديو "VAR" محمد معروف، ويساعده محمود بسيوني.

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