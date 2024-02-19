شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على الدفع بمحمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، علي الدفع بمحمد صبحي فى حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي المقرر لها غداً الإثنين.

ويفضل جوميز الاعتماد علي محمد صبحي في حراسة مرمي الفارس الأبيض، بعدما كان يشارك محمد عواد بصفة أساسية في الفترة الماضية وقبل أن يتولي جوزيه جوميز القيادة الفنية خلفا لمعتمد جمال.

وكان جوميز قد أعلن قائمة اللاعبين لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الإثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى تقام باستاد الإسماعيلية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".