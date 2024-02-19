شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 2 / 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الاسماعيلى مساء اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري باستاد الإسماعيلية.

البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، يستعد لظهوره الأول مع الزمالك في بطولة الدوري بعد فترة توقف طويلة للمسابقة، خاض خلالها أبناء ميت عقبة عدة مباريات ودية تعرف خلالها الخواجة الجديد على مستويات لاعبيه قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية، فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بالدوري يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري

مواعيد مباريات الزمالك القادمة ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً الليلة.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة الراحلون عن الزمالك والصفقات الجديدة

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك مقابل التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسي، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، علي ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.