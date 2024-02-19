شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الاثنين 19 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ 120 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى فى الدوري

120 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى، حقق الفارس الأبيض 55 فوزاً مقابل 33 انتصاراً للإسماعيلى، وانتهت 32 مباراة بالتعادل، سجل الزمالك 154 هدفاً فى شباك الإسماعيلى وسجل الدراويش 123 هدفاً فى شباك الفارس الأبيض.



2_هدافو الزمالك والإسماعيلى 2_هدافو الزمالك والإسماعيلى

يعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى في الزمالك برصيد 5 أهداف، وعبد الحليم على هداف الزمالك فى الدراويش برصيد 8 أهداف.3_عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة فى كلاسيكو أولاد العم

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة.



4_ نتيجة آخر مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى 4_ نتيجة آخر مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة ، وحقق الدروايش فوزاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الثانى بالدوري. 5_ الزمالك يتفوق على الإسماعيلى في القيمة التسويقية

5_ الزمالك يتفوق على الإسماعيلى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 4.08 مليون يورو.



6_أكبر النتائج فى مواجهات الزمالك والإسماعيلى 6_أكبر النتائج فى مواجهات الزمالك والإسماعيلى

5-2 أكبر فوز للزمالك على الإسماعيلى، بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك.

7_ القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.