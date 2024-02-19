مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة مودرن فيوتشر ونظيره المقاولون العرب اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث لعب الفريق 9 مباريات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراة بينما تلقى الخسارة في 4 مباريات.

كما يقع فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث لعب ذئاب الجبل 11 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات.

اصابة مروان محسن

تأكد غياب مروان محسن مهاجم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وتعرض مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

