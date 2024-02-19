شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لبداية جديدة أمام الإسماعيلى فى الظهور الأول لجوميز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة

وتشهد مباراة الليلة بين الزمالك والإسماعيلى الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض وذلك بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق معتمد جمال، الذي تولي المسؤولية لفترة مؤقتة قبل أن يرحل عن النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتدشين ضربة بداية مميزة مع الفارس الأبيض الذى يراهن على أسلحته المميزة بقيادة أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.

ويغيب أحمد فتوح عن صفوف الزمالك في مباراة الإسماعيلي بسبب تعرضه لمزق في العضلة الخلفية، بجانب غياب زياد كمال بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بجانب غياب محمود الونش الذى يعانى من قطع في الرباط الصليبى ومحمد عبد الشافى الذى يعانى من الإصابة في الركبة.

ونجح مسئولو الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير في ضم عدة صفقات هي عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر.

في المقابل ،تمثل مباراة الاسماعيلى مع الزمالك أهمية قصوى داخل القلعة الصفراء في ظل رغبة الدراويش في تحسين مسارهم بجدول الدوري لاسيما بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لمواصلة نغمة الانتصارات بالدوري لتصحيح مسار الدراويش بجدول المسابقة، ويراهن جلال على تألق إيريك تراوري ونادر فرج وعبد الرحمن مجدي ، كما يحلم الاسماعيلى بتكرار تفوقه على الزمالك مثلما حدث في لقاء الدور الثاني للدوري في الموسم الماضي.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

ونجح مسئولى النادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوى الأخير في ضم عدة صفقات هى هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويستمر غياب مروان حمدى مهاجم الاسماعيلى في مباراة الزمالك بسبب الاصابة بمزق فى وتر العضلة الضامة، فيما يغيب محمد حسن عن مواجهة الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا ، ويستمر غياب أحمد الشيخ عن الدراويش بسبب الإصابة.