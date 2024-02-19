شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والإسماعيلى في الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة ، وحقق الدروايش فوزاً على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الدور الثانى بالدوري.

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساءً الليلة.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجاري بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير.