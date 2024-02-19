الامارات | صحيفة ماركا: كيليان مبابي وقع 5 مواسم مع ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية، الإثنين، عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على عقد مدته 5 سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول يوليو المقبل قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وارتبط مبابي (25 عاماً) كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت (ماركا) أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجدداً هذه الرغبة الأسبوع الماضي في "اجتماع ودي".

ولم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل يناير الماضي أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.