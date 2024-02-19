أولى اختبارات المنتخب تحت قيادة حسام حسن .. موعد انطلاق دورة دبي الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني بقياده مديره الفني حسام حسن لخوض منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني معسكرا مغلقا تحت قيادة الجهاز الفني الجديد قبل التوجه مباشرة الى الإمارات.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني كاملا والذي سبق وان اعلن عنه اتحاد الكوره خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي ..

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري