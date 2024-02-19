شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية لحضور قمة "أولاد العم" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إلى الإسماعيلية فور انتهاء زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى للقلعة البيضاء، لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلي فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري.

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة.

وتشهد مباراة الليلة بين الزمالك والإسماعيلى الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض وذلك بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق معتمد جمال، الذي تولي المسؤولية لفترة مؤقتة قبل أن يرحل عن النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لتدشين ضربة بداية مميزة مع الفارس الأبيض الذى يراهن على أسلحته المميزة بقيادة أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الدين الجزيري ونبيل عماد "دونجا".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.