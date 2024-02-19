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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الإسماعيلي و الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، لمباراة الإسماعيلي و الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية .

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا و إبراهيم حسن مدير المنتخب و طارق سليمان مدرب عام و محمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس و وليد بدر مدير إداري .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية، مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من .

يشهد تشكيل الزمالك اليوم ظهور الصفقات الجديدة، كما يسجل لقاء اليوم الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الدوري:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي، حمزة المثلوثي، محمود علاء، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبدالرازق شيكابالا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري:

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1.

 

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