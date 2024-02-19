منتخب الشاطئية يختتم مشواره في المونديال بالفوز على أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفى مشواره بنهائيات كاس العالم محققا الفوز على منتخب أمريكا في اخر جولات دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4 .

واحرز للمنتخب كل من حسام باولو ثلاثة أهداف،أحمد الشحات والحسينى طه.

ومن المقرر أن تعود إلى القاهرة بعثة المنتخب غدا بعد اختتام المشاركة.

وضمت القائمة كلا من: محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفى على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.