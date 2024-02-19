شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماذا عن ترتيب الزمالك والإسماعيلى فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.

ويحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

س: ما القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: من يقود الزمالك فنياً أمام الإسماعيلى؟

ج:تشهد مباراة الليلة بين الزمالك والإسماعيلى الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفارس الأبيض وذلك بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق معتمد جمال، الذي تولي المسؤولية لفترة مؤقتة قبل أن يرحل عن النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

س: ما هى صفقات الزمالك والإسماعيلى قبل كلاسيكو الليلة؟



ج: نجح مسئولو الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير في ضم عدة صفقات هي عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر.

ونجح مسئولو النادي الإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوى الأخير فى ضم عدة صفقات هى هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

س: وكيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والإسماعيلى فى الدوري؟

ج: 120 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى، حقق الفارس الأبيض 55 فوزاً مقابل 33 انتصاراً للإسماعيلى، وانتهت 32 مباراة بالتعادل، سجل الزمالك 154 هدفاً فى شباك الإسماعيلى وسجل الدراويش 123 هدفاً فى شباك الفارس الأبيض.