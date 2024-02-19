شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل كلاسيكو أولاد العم الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإسماعيلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم أن محمد عادل سيكون حكمًا لهذه المباراة، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، وهشام الدسوقي مساعد ثاني، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا. ويتولى غرفة تقنية الفيديو الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه محمود بسيوني.

وستكون هذه المباراة الثانية التي يديرها محمد عادل لنادي الزمالك في الموسم الجارى 2023-2024، حيث سبق وأدار مباراة إنبي التي أقيمت يوم 27 أكتوبر 2023، وانتهت وقتها بهزيمة الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 وأشهر محمد عادل خلال هذه المباراة 4 بطاقات صفراء واحتسب ركلة جزاء.

وإجمالا.. أدار الحكم محمد عادل 24 مباراة للزمالك فى جميع المسابقات، فاز الأبيض في 13 وتعادل فى 6 وخسر 5 لقاءات.

وأشهر الحكم الدولي 43 بطاقة صفراء على لاعبي الزمالك وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 7 ركلات جزاء للفارس الابيض.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، جمعها من الانتصار في 3 مباريات، وتعادل الفريق في مباراتين، وتلقى الفريق 3 هزائم، وسجل لاعبو الفارس الأبيض 14 هدف وتلقت شباكهم 10 أهداف.