الامارات | الأهلي المصري يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة ميدياما الغاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الأهلي المصري جاهزية لاعبيه الثلاثة وسام أبوعلي وبيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أن الثلاثي شاركوا في مران اليوم استعدادا للسفر إلى غانا بعد غد الأربعاء.

وانتظم بيرسي تاو في التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة سلبية عقب المشاركة مع منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

بينما شارك الفلسطيني وسام أبوعلي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما تعافى لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا من إصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة في التدريبات وكانت سببا في خروجه من قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتلي الأهلي قمة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، خلفه شباب بلوزداد الجزائري برصيد خمس نقاط متساويا مع يانج أفريكانز التنزاني بينما يتذيل ميدياما الغاني الترتيب برصيد أربع نقاط.